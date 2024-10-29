Смартфон получил новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батарею на 6100 мАч и стоимость в 742 доллара за базовую версию

Xiaomi 15 Pro был представлен одновременно с обычной версией устройства. Внешне они очень похожи, однако, различаются размерами. Также есть отличия в камерах.

Телефон выполнен из авиационного алюминия и стекла, либо из «цельной керамической панели Deco», в зависимости от конкретной модели. Передняя и задняя части устройства плоские, как и рамка, но края немного закруглены для удобства при использовании. Все основные кнопки, включая питание/блокировку и регулятор громкости, размещены с правой стороны устройства. На задней панели имеется три камеры в верхнем левом углу. Спереди устройства можно заметить тонкие рамки и камеру, находящуюся в центре верхней части экрана.

Устройство оборудовано 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3100x1440 пикселей. Это LTPO-дисплей с изменяемой частотой обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Модель дисплея M8 имеет соотношение сторон 20:9 и достигает максимальной яркости в 3200 нит. Поддерживается контент HDR10+, а также Dolby Vision. Дисплей покрыт защитным стеклом Xiaomi Ceramic Glass 2.0.

Внутри телефона установлен самый современный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. В зависимости от версии, в устройстве может быть 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти. Также предусмотрены три варианта встроенной памяти: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ с использованием UFS 4.0. Предусмотрено две nano-SIM. Модель обладает сертификацией IP68 и поддерживает 5G-сети. Под экраном установлен ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Также в устройстве имеются стереодинамики и система из четырех микрофонов.

Xiaomi оснастила смартфон аккумулятором емкостью 6100 мАч, что является существенным улучшением по сравнению с предыдущей моделью. В этом устройстве используется батарея на основе углеродного силикона. Xiaomi 15 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. На задней стороне устройства расположен основной 50-мегапиксельный сенсор Leica Summilux. Также имеется 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера Samsung S5KJN1 и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив, который предлагает 5-кратный оптический зум, 10-кратный цифровой зум и фокусное расстояние в 30 см. В камере также реализована оптическая стабилизация изображения. Кроме того, устройство оборудовано 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

В Китае цены начинаются от 5299 юаней (около 742 доллара) и достигают 6499 юаней (примерно 910 долларов). Не исключено, что эта модель не поступит в международные продажи. Данная версия смартфона предназначена для китайского рынка.