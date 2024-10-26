Оба процессора продаются в комплекте с фирменным охлаждением и имеют стоимость чуть менее 200 долларов

Недавно появилась информация о предстоящих процессорах AMD Zen 3 для платформы AM4, среди которых Ryzen 3 5300G, Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT. Похоже, что последние две модели уже доступны для покупки.

На данный момент AMD Ryzen 5 5600XT можно приобрести на Amazon, где также можно найти некоторые интересные детали о данном чипе. Процессор упакован в ту же коробку, что и Ryzen 5 5600X. Цена на этот процессор составляет 194,02 доллара, что больше, чем 129,22 доллара за Ryzen 5 5600X, однако, он предлагает незначительное повышение тактовой частоты.

На странице Amazon указано, что базовая тактовая частота составляет 3,7 ГГц, но из различных источников стало известно, что процессор будет работать на частоте 3,8 ГГц. Последняя цифра выглядит более правдоподобной, так как производители материнских плат, включая ASUS, подтвердили базовую частоту 3,8 ГГц. Тактовая частота Boost достигнет 4,7 ГГц. Разница в частоте составляет всего 100 МГц, а другие характеристики остаются аналогичными. В их число входят 32 МБ кэша L3 и TDP 65 Вт.

Вторым процессором является AMD Ryzen 5 5600T, который также представляет собой 6-ядерный и 12-поточный чип с базовой частотой 3,7 ГГц, Boost-частотой 4,5 ГГц и TDP 65 Вт. Этот чип также оборудован 32 МБ кэша L3 и имеет TDP 65 Вт. Цена на этот камень составляет 186,58 доллара, что выше стоимости уже существующего Ryzen 5 5600X. Оба процессора поставляются с кулером Wraith Stealth Cooler, который с легкостью справляется с охлаждением, но учитывая текущие цены новинок, их покупка кажется нецелесообразной.