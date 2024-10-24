Автомобиль получит переработанный внешний вид и усовершенствованный двигатель, а также вернётся к прежнему названию Tiggo 4 без приставки Pro

По предварительной информации, старт продаж новинки ожидается до конца осени, цены будут объявлены позже. Chery Tiggo 4 будет отличаться от модели Tiggo 4 Pro, представленной на российском рынке, в частности, новым дизайном передней части. Кроссовер оснастят оригинальным бампером с вертикальными вставками, увеличенной восьмиугольной радиаторной решёткой и совершенно новой оптикой, которая будет интегрирована в едином блоке.

Новая модель будет иметь три уровня комплектации, но под капотом Tiggo 4 будет лишь один двигатель. Это турбированный агрегат объемом 1,5 литра, мощностью 147 лошадиных сил и моментом в 210 Нм, который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. На данный момент Tiggo 4 Pro предлагается с аналогичным двигателем в самых высоких комплектациях, но вместо роботизированной трансмиссии используется вариатор. Разгон до 100 км/ч у нового автомобиля составляет 9,7 секунд, в то время как у нынешней модели этот показатель равен 10 секундам.

Chery Tiggo 4 Pro на данный момент доступен в России лишь в юбилейной версии 18 Years Edition. У данного кроссовера имеется пять комплектаций, из которых три базовые модели оснащены 113-сильным полуторалитровым атмосферным двигателем, работающим с механической коробкой или вариатором. Цены на модель начинаются от 2,13 миллиона рублей.