К примеру, от компаний потребуют по умолчанию укомплектовывать автомобили системами ABS и ESP

Минпромторг РФ представил проект нового постановления правительства, которое восстанавливает положения техрегламента, временно приостановленные весной 2022 года из-за санкций. Если данный проект будет принят, российским автопроизводителям вновь потребуется, например, по умолчанию укомплектовывать автомобили системами ABS и ESP. Как сообщает ТАСС, возвращение к прежним нормам предлагается с 1 января 2025 года, хотя на начальном этапе будут предусмотрены некоторые исключения.

В Минпромторге отметили, что возможно вернуться к более строгим требованиям, поскольку за прошедшее время отечественной промышленности удалось локализовать производство ряда важных компонентов. Для деталей, которые еще не производятся в России, были налажены надежные цепочки поставок, либо их выпуск находится на стадии разработки.

Тем не менее, в Минпромторге рассчитывают предоставить автопроизводителям некоторые льготы в условиях продолжающегося санкционного давления. До 30 июня 2025 года обязательные стандарты не будут действовать на электронные системы ДВС, а также на технологии, направленные на снижение выбросов вредных веществ, защиту пешеходов и контроль за вызовом экстренных служб.

В начале октября стало очевидно, что российские власти намерены повысить объемы финансовых субсидий для местного автопрома в 2,3 раза уже в следующем году. На эти цели планируется выделить почти 820 миллиардов рублей, при этом в будущем объем субсидий будет только увеличиваться.