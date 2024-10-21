Данная модель значится в руководстве к материнским платам Z890 от Gigabyte

В видео от Gear Seekers было обнаружено руководство к материнским платам Z890 от Gigabyte, которые ещё не были официально представлены. Хотя полный перечень отсутствует, среди них упоминается модель TACHYON ICE CAMM2. Слово «Tachyon» указывает на то, что плата предназначена для разгона, «Ice» обозначает её белую окраску, а «CAMM2» подсказывает о применяемом в ней типе памяти.

CAMM2 представляет собой новый вид оперативной памяти. В отличие от классических UDIMM или более современных CUDIMM, которые применяются в материнских платах для стационарных компьютеров, данный тип памяти предлагает свои уникальные характеристики и преимущества. Однако, CAMM2 так легко не устанавливается в стандартное гнездо материнской платы. Первые образцы данной памяти, показанные на прототипах плат MSI, продемонстрировали, что для её размещения необходимы специальные винты. Это делает установку и демонтаж менее удобными по сравнению со стандартными модулями памяти.

Стандарт CAMM2 был создан фирмой Dell в сотрудничестве с JEDEC с целью сделать этот вид памяти общепринятым стандартом в отрасли. Учитывая постоянно меняющиеся характеристики DDR5, включающие разные типы памяти для настольных систем, серверов и других устройств, принятие CAMM2 за стандарт — это правильный шаг. Тем не менее, как и многие новые технологии, данный тип памяти, похоже, ориентирован на оверклокеров, как минимум на старте своего существования.

В проекте MSI Project Zero использовался разъём на тыльной стороне, который остаётся достаточно специализированным. Похожую концепцию можно увидеть в плате Gigabyte Tachyon, созданной специально для энтузиастов. Необходимо отметить, что современная практика применения памяти CUDIMM, включающей встроенный генератор тактовой частоты, позволяет достигать таких же или даже более впечатляющих скоростей — свыше 9000 МТ/с. Главное преимущество CAMM2 заключается в его компактных размерах и потенциальной ёмкости в 128 ГБ.