Он будет схож с электрокарами компании и станет более футуристичным





Концерн BMW намерен перейти к новой визуальной эстетике, основанной на двух концептах серии Neue Klasse. В соответствии с этими концепциями, компания планирует выпустить несколько моделей электромобилей. Однако, как подчеркнул директор по дизайну BMW Group Адриан ван Хойдонк в интервью изданию Top Gear, новая стилистика будет применяться не только к электрокарам.

По словам ван Хойдонка, дизайн новых BMW с традиционными двигателями будет заимствован у электромобилей из линейки Neue Klasse. Независимо от типа двигателя, новые модели будут иметь схожий внешний вид и интерфейс. При этом, он отметил, что каждая серийная модель будет иметь уникальный характер — BMW не собирается создавать полностью идентичные автомобили разных размеров.

Кроме того, ван Хойдонк отметил, что внешний вид первых электромобилей «новой волны» будет в значительной степени заимствован из уже представленных концептов — седана и кроссовера. Хотя могут быть небольшие изменения в пропорциях и деталях, общий дизайнерский подход BMW намерен сохранить.





Ожидается, что новыми моделями в линейке Neue Klasse станут электрические седаны и кроссоверы, сопоставимые по размеру с 3 серией и X3. В ближайшие годы BMW планирует выпустить до пяти совершенно новых моделей на аккумуляторной основе.

Концепции Neue Klasse разрабатывались под руководством главного дизайнера BMW Домагоя Дукеча, который, как предполагается, значительно определил стилистическое направление бренда до конца десятилетия. В то же время, недавно Адриан ван Хойдонк инициировал серьезные изменения в дизайн-команде: Дукеча был переведен на пост главного дизайнера Rolls-Royce, а за внешний вид премиальных моделей BMW будет отвечать специалист, пришедший из Polestar.