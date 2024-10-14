Однако, компания ведёт активную работу над подобными продуктами и всячески поддерживает развитие данной концепции

В прошлом году ASUS представила концепцию BTF для своей продукции, начав с релиза материнской платы TUF Gaming B760M-BTF, которая стала первой с отсутствием разъемов на плате в привычных местах — все соединения были размещены на задней стороне. Позже компания анонсировала ряд других изделий, включая видеокарты.

На недавней трансляции ASUS North America YT менеджер Хуан Хосе Герреро сообщил, что в текущий момент компания не планирует выпуск материнских плат Z890 BTF. Однако, он подчеркнул приверженность ASUS к проектированию и производству продукции с BTF-дизайном.

Таким образом, в настоящее время ASUS еще не готова к полномасштабному запуску своего проекта BTF. Это может быть связано с различными факторами, включая возможный фокус на массовом производстве более привычных продуктов, поскольку разработка изделий с BTF-архитектурой представляет собой весьма сложную задачу.





На Computex 2024 компания ASUS представила не только концептуальную материнскую плату Z890 BTF, основанную на дизайне ROG Maximus Z890 HERO, но и материнскую плату CAMM II, основанную на ROG Maximus Z790 HERO. Это свидетельствует о том, что ASUS активно развивает свои проекты, однако, как и любая другая компания, она предпочитает тщательно дорабатывать свои продукты для следующего поколения.

Кроме того, были анонсированы образцы BTF для графических карт, таких как ROG Strix RTX 4090 BTF. Тем не менее, поскольку материнские платы имеют больше портов, многие энтузиасты ожидали материнские платы BTF Z890 для процессоров Intel Core Ultra Series 200.