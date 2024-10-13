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Zelikman
Dimensity 9400 получил на 50% больше кэша L3, в сравнении с Dimensity 9300
Вместе с этим объём L2-кэша вырос в два раза

  На прошлой неделе компания MediaTek официально представила процессор Dimensity 9400, который является преемником модели Dimensity 9300. Новый системный чип включает в себя 12 МБ кэша L3, что на 50% больше по сравнению с предыдущей версией. Помимо появления нового процессорного кластера, каждое ядро теперь получило значительное обновление кэша.

  Как сообщается, в отличие от Cortex-X4, который использовался в прошлом Dimensity 9300 с 1 МБ кэша L2, одно суперъядро Cortex-X925 в Dimensity 9400 оснащено 2 МБ кэша L2. Кроме того, если в Dimensity 9300 MediaTek уменьшила объем кэша L2 для дополнительных ядер Cortex-X4 до 512 КБ, то в этом году три ядра Cortex-X4 в Dimensity 9400 имеют 1 МБ кэша L2 каждое, что соответствует кэшу одного суперъядра Cortex-X4 в 2023 году. MediaTek на этом не завершила свои улучшения: оставшиеся четыре ядра Cortex-A720 предлагают вдвое больший объем кэша L2 — 512 КБ в сравнении с ядрами Cortex-A720 из Dimensity 9300, в которых объем составлял 256 КБ.

  Большее количество кэша является существенным преимуществом для значительного ускорения работы вычислительных устройств. Проще говоря, наличие повышенного объема кэша L2 и L3 означает, что процессор Dimensity 9400 способен хранить большие объемы данных и одновременно обрабатывать больше задач без необходимости обращения к физической памяти, что, в свою очередь, сокращает задержки в работе.

  Снижение числа обращений к внутреннему хранилищу также ведет к уменьшению потребления энергии, а в совокупности с 3-нм технологическим процессом N3E, разработанным TSMC, Dimensity 9400 имеет все шансы стать одним из самых энергоэффективных чипсетов в мире на сегодняшний день.

#технологии #процессор #mediatek #dimensity 9400
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