Это первый случай розничной продажи подобных устройств

Архитектурное решение Blackwell AI нового поколения от "Зелёного гиганта" привлекло внимание мировой индустрии в основном из-за впечатляющей производительности, невиданной ранее на рынке. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг подчеркнул роль Blackwell в индустрии ИИ, и его стремительное принятие рядом крупных игроков, таких как Microsoft и Meta. Накануне компания Broadberry выставила на продажу систему ИИ Blackwell DGX B200 по цене около 500 тысяч долларов, что вызывает интерес.

NVIDIA планирует продавать несколько систем ИИ Blackwell, однако наиболее доступным вариантом для широкой аудитории является DGX B200. Эта модель включает восемь графических процессоров B200, которые обеспечивают до 1,4 ТБ видеопамяти с пропускной способностью HBM3E до 64 ТБ/с. Согласно данным NVIDIA, DGX B200 способен обеспечить производительность для обучения до 72 петаФЛОПС и логического вывода до 144 петаФЛОПС, что значительно превосходит характеристики предыдущего поколения Hopper.

NVIDIA углубляется в инфраструктуру Blackwell: NV-HBI интегрирует два графических процессора, тензорные ядра пятого поколения, NVLINK пятого поколения и Spectrum-X.

В сообщении от компании Broadberry указана стоимость системы искусственного интеллекта Blackwell DGX B200, которая составляет 515 410,43 доллара США, а также детали конфигурации, в основном касающиеся послепродажного обслуживания. Это первый случай, когда продукт NVIDIA Blackwell для ИИ представлен в интернете в форме розничного объявления. На данный момент неизвестно, как обстоят дела с поставками, но предполагается, что они будут в ограниченном количестве, с основным объемом, запланированным на первый квартал следующего года.



В последнее время NVIDIA отгрузила первую партию системы искусственного интеллекта DGX B200 для OpenAI, что подчеркивает особые связи между компаниями. Так что можно утверждать, что первая партия систем DGX B200 уже на рынке, хотя пока неясно, сколько единиц доступно у Broadberry, и, возможно, к моменту публикации этого поста запасы исчерпаются. В любом случае, Blackwell от NVIDIA откроет новую эру «золотой лихорадки ИИ» и станет самой успешной архитектурой нового поколения от Team Green.