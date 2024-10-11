Компания из Купертино продолжает терять долю на рынке Поднебесной, уступая китайским брендам

В августе показатели продаж смартфонов Huawei Technologies на материковой части Китая превысили результаты Apple, что случилось впервые за 46 месяцев. Это происходит на фоне продолжающегося успеха компании, попавшей под санкции Соединённых Штатов Америки, с её прошлогодними моделями с поддержкой 5G.

Данные также подтверждаются отчетом Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, который зафиксировал годовое снижение экспортных поставок смартфонов на 12,7%, включая iPhone от Apple. В августе объем поставок составил 1,87 миллиона устройств, что ниже 2,14 миллиона в предыдущем году. В то же время, внутренние поставки смартфонов выросли на 26,7% и достигли 24,05 миллиона единиц в тот же месяц.

Соперничество между Huawei и Apple на мировом рынке смартфонов стало более значимым, так как шэньчжэньский гигант в области телекоммуникационного оборудования восстанавливает свои позиции в сегменте мобильных телефонов на фоне недавних проблем американской технологической компании в Китае.

Отличный спрос на премиум устройства Huawei, включая серии Mate и Pura, а также на складные модели, такие как недавно представленный Mate XT, способствовал увеличению выручки до высочайших уровней во втором квартале, как сообщает TechInsights. Согласно их данным, 89% глобальных поставок устройств Huawei приходится на китайский рынок. Смартфон Huawei Mate XT, обладающий тройной складной конструкцией, стал настоящим хитом, вызывая рост цен на перепродажах.