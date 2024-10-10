При этом в некоторых других тестах MediaTek уступает даже прошлогоднему чипу Apple A17 Pro

Вчера MediaTek представила свой новый флагманский чипсет Dimensity 9400. Хотя его распространение может не сравниться с тем, что демонстрирует Qualcomm, этот чипсет найдет применение, по крайней мере, в устройствах брендов OPPO и Vivo. Например, OPPO Find X8 Pro уже проходит тестирование, чтобы продемонстрировать возможности нового процессора.

Согласно оценкам известного ресурса Geekerwan, Dimensity 9400 в OPPO Find X8 Pro показал результат чуть выше 9000 баллов в многопоточном тесте Geekbench 6, что на 15% лучше, чем у Dimensity 9300+, хотя он немного уступает процессору A18 Pro в новых iPhone 16 Pro от Apple. Также существует небольшая проблема с энергопотреблением: Dimensity 9400 требует более 18 Вт, что значительно больше по сравнению с 12 Вт у A18 Pro.

Хотя Dimensity 9400 приближается к A18 Pro в многоядерных показателях, его Cortex-X925 не может соперничать с основным ядром A17 Pro, представленным в прошлом году. Ядро X925, работающее на частоте 3,60 ГГц, демонстрирует результаты ниже iPhone 15 Pro и значительно отстаёт от iPhone 16 Pro с показателем SPECint 8,73. В сравнении, A17 Pro показывает 9,39, а A18 Pro удерживает лидерство с результатом 10,63. Также стоит отметить, что Dimensity 9400, потребляющий 7,1 Вт, имеет худшие показатели по энергопотреблению по сравнению с двумя чипсетами Apple, которые тратят 5,7 Вт для A17 Pro и 6,2 Вт для A18 Pro.

Тем не менее, показатели производительности графического процессора представляют собой иную ситуацию. Dimensity 9400 достигает около 2700 баллов в тесте 3DMark Steel Nomad Light, тогда как A18 Pro набирает около 2200. Более того, Dimensity 9400 (11,2 Вт) потребляет меньше энергии, чем A18 Pro (11,5 Вт) в тестах.