Данная система имеет на борту восемь графических ускорителей Blackwell B200

Спрос на графические процессоры B200, основанные на архитектуре NVIDIA Blackwell, достигает рекордных уровней. Некоторые крупные компании уже начали размещение заказов на эти чипы, которые являются самыми мощными графическими процессорами для дата-центров, когда-либо разработанными NVIDIA. Сообщалось, что OpenAI планирует использовать B200, и похоже, она действительно нацелена на расширение своих возможностей в области ИИ с использованием данной передовой технологии.

Недавно официальный аккаунт OpenAI в X опубликовал снимок своей команды с одним из первых образцов DGX B200. Это свидетельствует о готовности компании к тестированию и обучению своих сложных моделей ИИ, используя B200.

DGX B200 представляет собой интегрированную платформу ИИ, предназначенную для обучения, настройки и вывода с использованием передовых графических процессоров Blackwell B200. Каждая единица DGX B200 комплектуется восемью GPU B200, что обеспечивает до 1,4 ТБ видеопамяти. По информации от NVIDIA, система DGX B200 способна обеспечить до 72 петафлопс в обучении и 144 петафлопс в выводе, что является впечатляющей характеристикой для ИИ-моделей.

Не вызывает сомнений, что Blackwell останется в центре внимания компании, так как уже несколько крупных игроков начали использовать эти графические процессоры для обучения своих ИИ. Список включает Amazon, Google, Meta, Microsoft, Tesla, xAI и Dell Technologies. Теперь Foxconn объявила о создании самого быстрого суперкомпьютера в Тайване, основанного на графических процессорах B200.

С помощью Blackwell OpenAI сможет эффективно обучать свои ИИ-модели, что позволит не только обойти графические процессоры NVIDIA Hopper, но и существенно снизить потребление энергии. По сообщениям NVIDIA, DGX B200 в 3 раза более производителен в обучении и в 15 раз в выводе по сравнению с предыдущими версиями.