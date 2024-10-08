Подразделения сумели занять новые позиции в самом городе, выбив из них украинские формирования

По информации украинских источников, российская армия освободила восточные районы Торецка. Это сообщение поступило от украинских средств массовой информации пришло с опозданием примерно на месяц, поскольку войска российской армии уже давно проводят операции в восточной части города, а на текущий момент их продвижение наблюдается и на западе.

На утро сегодняшнего дня Вооружённые силы Российской Федерации смогли разделить группировку ВСУ в Торецке (Дзержинске) и сейчас контролируют не только восточные округа, но и «центральную линию», представляющую собой улицу Центральная. Активные боевые действия продолжаются в центре города, включая занятие административных зданий.

Согласно имеющимся сведениям, несколько украинских военных частей, участвующих в боестолкновениях в Торецке, понеся серьезные потери, покинули свои позиции в самом городе и начали отступление на запад. Отступающие направились к Леонидовке, которая, однако, на данный момент находится под контролем Вооруженных сил России. В результате отхода украинские силы оказались под огнем российских военных.

Тем временем, российские военные создали несколько огневых зон как в самом городе, так и в его окрестностях. Если Вооруженные силы Украины рискнут задержаться в этих зонах, это может привести к серьезным последствиям, вплоть до окружения и полного разгрома.