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Zelikman
Бренд Jetour представил официальные фотографии серийного гибридного кроссовера Shanhai T1
Бензиновый вариант данного автомобиля поступит на российский рынок в 2025 году

  Ожидается, что продажи нового автомобиля начнутся до конца текущего года. Согласно информации, опубликованной Car News China и основанной на данных дилеров, начальная цена модели составит около 110 000 юаней (примерно 1,48 миллиона рублей), в то время как за более крупный Shanhai T2 в Китае просят от 179 900 юаней (около 2,41 миллиона рублей).

  Прототип Jetour Shanhai T1 впервые был представлен весной на автосалоне в Пекине, а летом китайское министерство промышленности частично раскрыло детали серийной версии в ходе сертификации. Судя по новым фотографиям, модель не претерпит значительных изменений и сохранит характерный для кроссоверов Jetour угловатый дизайн.

Размеры Jetour Shanhai T1 составляют 4706x1967x1845 мм, а расстояние между осями — 2810 мм. Углы въезда и съезда составляют 27 и 25 градусов соответственно. Снаряженная масса с панорамной крышей — 2000 кг, без люка — 1963 кг. Кроссовер способен буксировать прицепы весом до 1,6 тонны.

  Водительская панель включает цифровую приборную панель размером 10,25 дюйма и центральный мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма, функционирующий на базе микросхемы Qualcomm Snapdragon 8155. На центральной консоли расположена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт для смартфонов, а также два подстаканника.

  Что касается силовой установки, новинка оснащена 1,5-литровым турбомотором, который развивает мощность в 156 лошадиных сил и крутящий момент в 220 Нм, однако технические параметры электромоторов пока не раскрыты. Литий-железо-фосфатный аккумулятор от CALB-Tech с ёмкостью 26,7 кВт*ч обеспечивает запас хода до 117 километров при отключенном ДВС. Средний расход топлива составляет лишь 1,08 литра на 100 километров, а дальность с полным баком достигает 1400 километров.

  В России в 2025 году планируется выход модели Jetour T1, не имеющей электрической установки. По предварительным сведениям, он будет оснащён двухлитровым двигателем и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, а также полным приводом по умолчанию.

#китай #автомобили #рынок #jetour #shanhai t1
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