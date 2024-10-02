Модель будет представлена в бензиновом гибридном вариантах

Премиальный бренд Tank запустил предварительный заказ на новую модель внедорожника под индексом 700. Этот флагман представлен на российском рынке с двумя вариантами моторов — бензиновым и гибридным, а также в трех комплектациях по цене от 8 899 000 до 11 899 000 рублей. Заказ можно сделать через фирменное мобильное приложение, а автомобили будут доступны у дилеров к концу октября.

Tank 700 имеет колёсную базу 3 метра, а длина меняется в зависимости от типа двигателя — 5090 и 5110 миллиметров из-за особенностей дизайна. Это делает новую модель примерно на 150 миллиметров длиннее модели Tank 500. Базовые комплектации получат трёхлитровый V6 мощностью 354 лошадиных сил с крутящим моментом 560 Нм в сочетании с девятиступенчатым автоматом, полным приводом и тремя блокировками. Данный внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 8,8 секунды, максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Гибридная версия Tank 700, получившая название Edition One, будет самым дорогим вариантом и оснастится уникальным аэродинамическим обвесом с 22-дюймовыми дисками. Она будет иметь комбинированную мощность 422 лошадки и 800 Нм, с пиковым значением в 517 лошадей.

Гибридный Tank 700 будет значительно более динамичным и экономичным — его время разгона до 100 км/ч составляет 5,9 секунды при расходе топлива всего 10,6 литра на 100 км, в то время как бензиновая версия потребляет 12,5 литра. Максимальная скорость остаётся на уровне 190 км/ч. Батарея ёмкостью 37,1 киловатт-часа позволит проехать до 100 км на электротяге.

В более дорогих версиях данного внедорожника будет предусмотрена адаптивная пневмоподвеска. Tank 700 также получит кожаный салон из наппы в одной из трёх цветовых гамм, кресла с функциями обогрева, вентиляции, массажа и электрорегулировки, 16 динамиков, а также дополнительную сенсорную панель для пассажиров на заднем ряде. Также планируется возможность управления некоторыми функциями через мобильное приложение. Модель Tank 500, менее мощная и компактная, в России стоит от 6,3 до 7,7 миллиона рублей.