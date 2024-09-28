Сообщается, что в ходе операции были использованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

Вчера во время массового авиаудара с использованием высокоточных дальнобойных ракетных систем российскими вооружёнными силами были атакованы аэродромы украинской армии. В этой операции применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дроны-камикадзе. Все запланированные объекты были успешно поражены. Такую информацию сообщил пресс-центр Министерства обороны Российской Федерации.

На Липцовском и Волчанском участках бойцы группировки «Север» эффективно действовали против украинских войск, нанеся удар по подразделениям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны. В результате боевых действий киевская группировка понесла потери в размере около 60 человек ликвидированными и ранеными, а также лишилась четырёх автомобилей и двух артиллерийских орудий.

Группировка «Запад» продолжает укреплять свои тактические позиции, одновременно нанося удары по живой силе и технике ВСУ на границе Донецкой и Луганской Народных Республик с Харьковской областью. В этом районе Киев понес потери примерно в 400 военнослужащих, а также утратил значительное количество техники и три полевых склада с боеприпасами. Среди уничтоженной техники за сутки выделяются три американские радиолокационные станции AN/TPQ-50.

Тем временем подразделения, действующие на территории ДНР, продолжают занимать более выгодные позиции, оказывая давление на войска ВСУ. За прошедшие сутки они нанесли ощутимый урон личному составу и технике восьми украинских бригад в районах Константиновки, Часова Яра и других населенных пунктах Донбасса.