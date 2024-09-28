Microsoft продолжает увольнять сотрудников их своих игровых подразделений

Снова увеличивается число увольнений. На этот раз под ударом оказывается Activision Blizzard, которая вскоре планирует сократить примерно 400 работников в своих мобильных игровых подразделениях в Санта-Монике и Ирвайне. Эти меры являются последствием их дорогого слияния с Microsoft, состоявшегося в прошлом году и оцененного в 75,4 миллиарда долларов.

Неудивительно, что Activision Blizzard продолжает убирать работников, так как за последний год они уже сократили 1003 сотрудника, по информации, представленной в Департамент трудовых ресурсов.

Activision Blizzard уведомила EDD о ликвидации 140 вакансий начиная с 11 октября в студии Blizzard Entertainment. Увольнения затрагивают множество специализаций, согласно письму, отправленному Лесли Кэмпбелл, директором по персоналу. В числе сокращаемых должностей имеются бухгалтеры, программисты, HR-менеджер по World of Warcraft, художники, продюсеры игр и многие другие. Среди уволенных оказались не только младшие сотрудники, но и руководитель игровых проектов и вице-президент компании.

Представитель компании Activision Blizzard, Дэлэй Симмонс, сообщила, что фирма не может разглашать дополнительные детали относительно того, «какие команды пострадали и где они находятся», ссылаясь на множество публикаций в средствах массовой информации о двух предшествующих масштабных сокращениях кадров. В январе 1900 сотрудников были уволены в подразделениях Microsoft Gaming, к которым относятся Activision Blizzard, Xbox и ZeniMax. Затем, в начале сентября, Microsoft Gaming объявила о планах сократить ещё 650 рабочих мест.

С учетом текущего финансового состояния Microsoft, особенно в рамках игровых подразделений, существует вероятность дальнейших сокращений в будущем. В этом году уже произошло значительное количество увольнений, и до конца года осталось всего три месяца, что оставляет возможность увеличения этой цифры.