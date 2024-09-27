Больше людей начинает оценивать влияние автомобилей на окружающую среду, включая этап их производства.

По данным исследования компании Ipsos, за последние два года процент американцев, считающих электромобили более экологически безопасными, уменьшился с 63% до 58%. Основная часть тех, кто сомневается в экологичности электрокаров, принадлежит к группе, не планирующей переходить на батарейные автомобили.

Исследование также показывает, что американцы, у которых есть реальные намерения приобрести электромобили, продолжают верить в их экологические преимущества, и численность этой группы остается в целом неизменной. Тем не менее, количество скептиков, которые сомневаются в положительном влиянии электротранспорта на окружающую среду, постепенно, но уверенно увеличивается.

Публикация утверждает, что на общественное мнение в данной ситуации влияют материалы в средствах массовой информации. Журналисты иногда непреднамеренно вводят людей в заблуждение, обсуждая так называемый углеродный след и призывая анализировать экологическую чистоту электромобилей, учитывая экологические последствия, связанные как с производством самих транспортных средств, так и, например, аккумуляторов.

Согласно предыдущим сообщениям, электромобили могут действительно компенсировать углеродный след и стать по-настоящему «экологичными» лишь после нескольких лет интенсивного использования. В то же время, исследования, которые подтверждают преимущества электромобилей по сравнению с бензиновыми, получают гораздо меньше внимания со стороны прессы.

Одно из исследований, оказавших влияние на формирование общественного мнения, было опубликовано весной текущего года. В Соединенных Штатах пришли к заключению, что с учетом вреда, наносимого экологии в процессе производства и эксплуатации, самой «чистой» моделью на современном рынке следует считать гибрид Toyota Prius, а не электромобили.