Модель получила гибридную силовую установку с применением современных технологий

Компания GAC продемонстрировала в Китае новый седан, получивший название Concept 1. Это первая модель, созданная при партнёрстве с техногигантом Huawei. На данный момент доступно не так много информации об автомобиле. В ближайшее время к седану присоединятся кроссовер и минивэн, сообщает CarNewsChina.

Прототип имеет длину 5128 миллиметров и колесную базу 3000 миллиметров. Автомобиль оборудован шинами диаметром 21 дюйм. В нем реализован комплекс активной безопасности Qianqun ADS 3.0, а также программным обеспечением HarmonyOS, разработанные Huawei.

В Concept 1 внедрена новая система GAC Super Range Extension, которая улучшает эффективность работы гибридной силовой установки. Благодаря этому удалось снизить расход топлива ДВС на 15% и увеличить электрический запас хода на 12%. При этом бензомотор практически не функционирует в неэффективных режимах.





На данный момент о планируемом оснащении GAC Concept 1 известно лишь в общих чертах. Серийная модель получит 800-вольтовую систему, батарею на 56 киловатт-часов и будет способна проехать около 300 километров в полностью электрическом режиме. Начало серийного выпуска ожидается в первом квартале следующего года.

Дальнейшее сотрудничество между GAC и Huawei было освещено на Пекинском автосалоне в апреле текущего года. После седана в линейке продукции ожидаются кроссовер и минивэн, которые также будут ориентированы на premium-сегмент.