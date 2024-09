Релиз игр будет приурочен к 25-летию серии Soul Reaver

Согласно недавно полученным данным из PlayStation Store, слухи о коллекции Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered действительно обоснованы, и её релиз ожидается всего через несколько месяцев.

Эта коллекция приурочена к 25-летию Soul Reaver и разрабатывается компанией Aspyr Media. Игрокам будет предложено вновь окунуться в грандиозное противостояние между Разиэлем и Каином как в его классическом исполнении, так и с обновлённой графикой, что показано в новых скриншотах. Также доступен трейлер для просмотра.

Хотя ожидаемое официальное объявление, вероятно, прозвучит в ближайшие часы во время презентации PlayStation State of Play, оно вызывает больше одобрения, чем удивления. Анонс ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 был намечен еще в июле, когда на выставке San Diego Comic-Con были показаны две статуи Разиэля и Каина с нераскрытым брендингом. Остается надеяться, что успех ремастеров сможет вдохновить компанию на создание новой игры в этой знаменитой серии. После выхода Legacy of Kain: Defiance франшиза пережила свою стагнацию, за исключением многопользовательского проекта Nosgoth, который так и не был выпущен после нескольких этапов тестирования.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered ожидается 10 декабря. На данный момент другие платформы, кроме консолей PlayStation, еще не были подтверждены.