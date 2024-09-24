Данная модель должна будет стать самым доступным внедорожником бренда в России

Офис марки Jaecoo в России представил новые изображения ожидаемого компактного кроссовера J5, который имеет все шансы стать самым доступным внедорожником бренда на российском рынке. Хотя некоторые характеристики автомобиля уже известны, информацию о дате его официальной премьеры пока не раскрыли.

Дизайн Jaecoo J5 соблюдает традиционный фирменный стиль, который компания описывает как «Вдохновение природы». Например, внушительная радиаторная решётка с вертикальными элементами призвана напоминать водопад. Задняя часть J5, как и у более старших моделей, характеризуется кузовными стойками с динамичным наклоном и крупным спойлером. Ожидается, что светотехника новинки получит уникальную «световую подпись».

На данный момент не опубликованы официальные технические характеристики нового кроссовера. Однако ранее поступала информация, что длина модели J5 составит менее 4,4 метра, что сделает её как минимум на 100 миллиметров короче популярного в России Jaecoo J7. Этот внедорожник планируется выпускать на нескольких рынках, включая российский, и в зависимости от региона он будет доступен как с гибридными, так и с полностью электрическими системами привода.

В середине лета на производственной площадке компании был изготовлен первый опытный кузов Jaecoo J5. Процесс сварки кузовов данного кроссовера будет автоматизирован и выполняться с помощью сборочной линии, в состав которой входит 447 роботов.