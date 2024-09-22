Клиенты постепенно обменивают свои старые автомобили на китайские новинки

Российские дилеры автомобилей все чаще пополняют свои запасы через программу Trade-in, позволяющую обменивать бывшие в употреблении машины на новые с доплатой. В августе 2024 года доля автомобилей, поступивших через этот механизм, оказалась почти в два раза выше по сравнению с прошлым годом, согласно анализу, проведенному аналитиками.

Часть поступающего через Trade-in автопарка увеличилась с 27% до 44%, а прибыль от продаж этих автомобилей возросла на 3,7%. Также наблюдается увеличение доли машин, которые оставляют на реализацию, — сейчас они составляют 14% от запасов, что на 0,2% больше, чем ранее. В то же время, на выкуп автомобилей сейчас приходится лишь 22% от общего количества, в то время как год назад этот показатель составлял 42%. Показатель Trade-up, который подразумевал обмен одного использованного автомобиля на другой, снизился с 12% до 10%. Тем не менее, это не сказалось на доходах дилеров от его продаж, которые также выросли на 3,7%.

Специалисты отмечают, что Trade-in снова приобретает популярность благодаря наличию достаточного количества новых автомобилей и поддержке со стороны производителей, что позволяет предлагать выгодные условия для покупателей. Также наблюдается рост лояльности автолюбителей к китайским автомобилям — многие готовы обменивать свои уехавшие бренды на новые модели из Китая.

Однако дилеры могут столкнуться с проблемой, когда их склады заполнятся «западными» автомобилями, которые становится всё сложнее и дороже продавать. Нельзя просто игнорировать эти машины, так как они играют важную роль в продаже новых автомобилей через Trade-in.