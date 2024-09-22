За 2024 год компания уже сократила примерно 1250 человек

Прогнозируется, что компания Qualcomm, производитель чипов, сократит количество сотрудников в текущем году в связи со значительным изменением стратегии в своей деятельности и ресурсах.

Техноиндустрия сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, особенно учитывая ситуацию на мировых рынках и низкий уровень потребительского спроса. Это обстоятельство вынуждает такие компании, как Qualcomm, инициировать масштабные увольнения, которые затрагивают все их подразделения. Согласно уведомлению California WARN, опубликованному этой неделей, Qualcomm планирует уволить 226 сотрудников в Сан-Диего, включая работников из своей штаб-квартиры.

Увольнения затронут 16 различных локаций в Сан-Диего, хотя компания не уточнила, какие именно подразделения будут сокращены. В текущем году Qualcomm уже сократила более 1250 рабочих мест в рамках своей реструктуризации, несмотря на то, что зафиксировала высокий годовой доход в 2023 году.

Qualcomm демонстрирует значительные успехи на новых сегментах рынка ноутбуков, поскольку ее процессоры Snapdragon X Elite на архитектуре ARM начинают активно использоваться разными производителями, особенно благодаря встроенным возможностям искусственного интеллекта. Более того, по словам генерального директора Криштиану Амона, компания также разрабатывает более доступные варианты ноутбуков, которые, как ожидается, будут стоить всего 700 долларов, чтобы охватить более широкий рынок.

Кроме того, Qualcomm нацелена на увеличение своей конкурентоспособности в отрасли, в связи с тем, что ранее имели место слухи о потенциальной покупке определенных активов Intel в сфере производства чипов. Это подтверждает стремление компании к более высоким достижениям. Тем не менее, недавние увольнения оказались серьезным ударом как для Qualcomm, так и для работников, связанных с ней.