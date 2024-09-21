Cards Against Humanity, которой принадлежит данной клочок земли, считает что компания загрязнила их территорию гравием, тракторами и космическим мусором

Cards Against Humanity подала в суд на компанию SpaceX, принадлежащую Илону Маску, заявляя, что фирма использовала её земельный участок в Техасе в качестве строительной площадки без соответствующего разрешения, фактически загрязнив территорию «гравием, тракторами и космическим мусором». На кадрах, сделанных на ранее пустующем участке CAH в Техасе, видно, как SpaceX, превратила эту землю в склад для материалов, необходимых для строительства своей штаб-квартиры Starbase и ракеты.

После того как местный житель заметил, что SpaceX начала нарушать границы собственности CAH, он сообщил об этом в компанию. Как утверждает CAH, после выявления нарушения SpaceX выставила ей «ультиматум в 12 часов» с предложением по её участку, после чего они приняли решение о судебном разбирательстве.

Частью обоснования требований CAH к $15 миллионам ущерба, помимо его незаконности — использование чужой земли без разрешения — является то, что их репутация вести дела с юмором является важной частью их бренда. Они не просто создали пародийный продукт в шутку; на самом деле они бы отправляли в знак протеста кучу навоза. Поэтому, если они сейчас не защитят купленную от имени спонсоров землю, их имидж окажется под угрозой, утверждает компания.

«Мы пообещали использовать все легальные средства для защиты этой земли от таких людей, как Трамп и Маск, который тратит миллионы на поддержку Трампа и хочет построить эту бессмысленную стену», — говорится в заявлении издателя.

Если CAH получит запрашиваемые 15 миллионов долларов, они намерены поделить чистую прибыль с 150 000 подписчиков, которые участвовали в покупке земли, выплатив каждому сумму «до $100». Изначально спонсоры внесли по $15 на приобретение.