Рынок электромобилей же упал более чем на 40%. Особенно тяжёлая обстановка в Германии.

В августе продажи легковых автомобилей в Европе упали на 18,3%, что стало одним из самых серьезных падений за последние три года. Рынок электромобилей в тот же период испытал еще более резкое снижение — на 44%, сообщает Reuters, ссылаясь на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Наибольшее сокращение продаж в странах ЕС наблюдалось в Германии, где объемы продаж электрокаров уменьшились на 68,8% по сравнению с предыдущим годом. Во Франции снижение составило 33%. Продажи таких брендов, как Volkswagen, Renault и Stellantis также сократились, в то время как количество зарегистрированных электромобилей Tesla снизилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рынок электромобилей Европы уже четвёртый месяц подряд демонстрирует снижение. Эта ситуация заставила Ассоциацию европейских производителей электромобилей (АСЕА) обратиться к региональным властям с требованием о введении срочных мер помощи для этого сектора. Это важно, поскольку в следующем году вступят в силу новые строгие нормы, касающиеся загрязняющих выбросов. Если рынок электромобилей продолжит находиться в состоянии стагнации, производители не смогут выполнять эти требования, что может привести к серьезным штрафам или значительному сокращению доходов.

Также ожидается, что в конце сентября страны ЕС проведут голосование по поводу введения постоянных повышенных тарифов на импорт электромобилей из Китая, которое планируется установить на срок в пять лет. Однако, как сообщает Politico, это голосование может быть отменено: источники отмечают, что вопрос был исключён из повестки дня. Одной из вероятных причин такого решения называются переговоры о тарифах между представителями Евросоюза и министром торговли Китая.