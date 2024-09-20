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Zelikman
Китай начал испытания своих обновлённых истребителей J-15B на авианосцах
В средствах массовой информации приняли данные испытания за обкатку новейших J-35

  Китайские средства массовой информации, а затем и западные журналисты пишут о начале тестирования новейшего самолета на авианосце Liaoning, предполагая, что это может быть малозаметный истребитель J-35, который сейчас находится на этапе испытаний и доработок.

  Тем не менее, факты указывают на то, что речь идет о J-15B. Это видно из ряда фотографий, которые распространялись в социальных сетях, как сообщает издание Zona Militar. J-15B является модификацией палубного истребителя Shenyang J-15 и входит в состав авиагруппы китайских авианосцев Liaoning и Shandong.

  Главное отличие нового варианта заключается в том, что он предназначен для работы в режиме CATOBAR — взлет с катапульты и посадка с аэрофинишером, в отличие от оригинальной модели, которая использует систему STOBAR — взлет с трамплина и посадка с аэрофинишером. Данный переход обусловлен тем, что J-15B предназначен для обслуживания авианосцев нового поколения класса Fujian, которые имеют электромагнитные катапульты.

  По информации CCTV, в начале февраля этого года J-15B начал испытания на взлетно-посадочной полосе, имитирующей размеры и конфигурацию палубы авианосца. Как отмечали китайские аналитики, этот самолет получает отечественные двигатели WS-10, и одновременно разрабатывается версия, адаптированная для работы в морских условиях.

#китай #техника #авиация #j-35 #j-15b
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