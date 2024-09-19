Они будут иметь схожие характеристика с Ryzen 8040 и не подойдут для устройств AI PC

Похоже, что как AMD, так и Intel готовятся к выпуску обновленных версий своих текущих серий процессоров для мобильных устройств. Обе компании уже представили или на подходе к запуску новых линеек, таких как Ryzen AI 300 "Strix Point" и Core Ultra 200 "Arrow Lake". Тем не менее, существует потребность со стороны производителей оригинального оборудования в очистке оставшихся запасов, и что может быть эффективнее, чем представить обновленные модели под новым названием.

AMD планирует начать серию Ryzen 200, основанную на обновленном семействе ЦП Hawk Point Refresh. Эта линейка сохранит характеристики, схожие с имеющейся серией Ryzen 8040. Каждый процессор будет оснащен максимум 8 ядрами и 16 потоками, основываясь на архитектуре Zen 4, включая 8 МБ кэша L2 и 16 МБ кэша L3 с диапазоном TDP от 45 до 54 Вт. В дополнение, она будет использовать графическую подсистему Radeon 780M iGPU с 12 вычислительными блоками RDNA 3.

С учетом того, что Microsoft повысила требования к TOPS для Copilot+ «AI PC» до 45 TOPS, чипы не будут иметь маркировку «AI», так как их максимальная вычислительная мощность NPU составляет лишь 16 TOPS.

Подобным образом ожидается, что компания Intel представит обновление Raptor Lake Refresh, которое станет третьим в своей серии, поскольку уже доступны процессоры 13-го и 14-го поколения. Новая линейка будет носить название Core 200, а не Core Ultra 200, который предназначен для чипов Arrow Lake и Lunar Lake. Эти процессоры будут иметь до 14 ядер в конфигурациях 6+8 и предложат до 24 МБ кэш-памяти с тепловым пакетом в диапазоне от 35 до 115 Вт. Интегрированное графическое ядро останется прежним — 96 EU «Iris Xe».

Что касается дат выхода, процессоры AMD Ryzen 200 «Hawk Point Refresh» появятся в начале следующего года, в то время как Intel Core 200 «Raptor Lake Refresh» начнет поступать в первые устройства к концу этого года.