Бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады подняли флаг над шахтой «Украина»

Согласно информации от российских источников, поступили позитивные известия с Покровского направления. Город Украинск полностью оказался под контролем подразделений российской армии.

Теперь Украинск и шахта «Украина», некогда место ожесточенных боев, находятся в руках российских сил. Накануне бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады подняли красный флаг над шахтой, где были выбиты последние украинские подразделения. Таким образом, город вновь стал частью Донецкой Народной Республики, причем почти без разрушений. В некоторых его районах не происходило активных боевых действий. Командование группировки «Центр» использовало стратегию клешней, при которой населенный пункт охватывается с двух флангов, оставляя небольшой проход для отступления украинских частей. Таким образом, активное сопротивление в Украинске зафиксировано только у шахты «Украина».

Взятие под контроль Украинска открывает возможность атаковать как в направлении Селидово, так и к Цукурино. К слову, на окраинах Селидово уже зафиксированы российские диверсионно-разведывательные группы, о чем говорят украинские источники. Кроме того, российские войска проверяли подходы к Цукурино. Как будет происходить наступление, известно только командованию, особенно учитывая, что юго-восточнее Украинска российские силы сражаются за Горняк, от которого уже в шаговой доступности находится Курахово.

Между тем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не подтверждают утрату Украинска, заявляя, что там по-прежнему продолжаются бои. В то же время сообщается, что ситуация на Кураховском участке является крайне сложной.