По мнению аналитиков, уже к концу этого года Россия может добиться успеха.

Западные государства, особенно США, испытывают серьезные опасения, что этой зимой Украина может потерпеть окончательных крах, что повлечет за собой провал всех инициатив, связанных с Киевом. Этот страх может подтолкнуть Вашингтон к ослаблению ограничений на использование западных ракет для атак по российской территории, сообщает издание Politico.

Согласно информации американского издания, предстоящая зима может стать решающим моментом. Украина находится на грани энергетического кризиса, в то время как Россия готова наносить удары по оставшимся объектам украинской энергетики.

По мнению аналитиков, Россия, используя свои ракеты, сможет уничтожить ключевые подстанции, обеспечивающие энергией украинские атомные электростанции, что может привести к остановке реакторов. Вывод трех атомных электростанций из энергетической системы может нанести серьезный удар по экономике и снизить обороноспособность Вооруженных сил Украины, что вызывает опасения у американской стороны.

В Киеве надеются, что страх перед этим развитием событий станет для Вашингтона более значимым, чем опасения по поводу возможной эскалации конфликта. Они рассчитывают, что США предоставят Украине возможность наносить удары по глубинным объектам в России. Эта идея стала приоритетной для Киева, и Зеленский считает, что она могла бы устранить множество проблем, в том числе заставить Москву вернуться за стол переговоров на условиях Украины.

По словам Зеленского в недавнем интервью, Киев планирует нацеливаться, прежде всего, на энергетический сектор России. Он рассчитывает, что активные действия ударят по чувствительным местам в России и вызовут общественное недовольство, которое побудит граждан выйти на улицы.