Согласно имеющимся данным, Tang 2025 получит гибридную установку

Китайское патентное ведомство представило первые сведения о модели BYD Tang 2025 года. Основным обновлением стала гибридная силовая установка, на которую автопроизводитель постепенно переходит с весны текущего года для всех своих моделей. Как сообщает Car News China, наряду с рестайлинговой версией в разработке находится совершенно новое поколение автомобиля, которое будет продаваться одновременно с обновленной моделью.

Габариты BYD Tang в новом модельном году останутся прежними: 4870x1950x1725 мм, с колёсной базой 2820 мм. По информации китайского министерства промышленности, кроссовер будет доступен только с 20-дюймовыми дисками. Под капотом разместятся 156-сильный турбомотор объёмом 1.5 литра и электродвигатель мощностью 272 лошадиных сил. Пока отсутствуют данные о батареях, известно только, что они будут литий-железо-фосфатными и производиться дочерней компанией FinDreams.

Например, BYD Han, обновленный в начале осени, демонстрирует расход 3,8 литра топлива на 100 километров и запас хода до 1350 километров на одной зарядке по циклу CLTC.

Судя по изображениям из базы министерства, ключевыми визуальными изменениями обновлённого кроссовера станут черные элементы внешнего оформления вместо хромированных. Логотип Build Your Dreams остался, хотя большинство новых моделей BYD теперь украшены только аббревиатурой.