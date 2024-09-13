Накануне спекулянты начали скупать внешние дисководы для PlayStation 5. В компании заверяют, что смысла покупать данный товар по завышенной цене нет

Источник изображения ferra.ru

Всего через два дня после объявления о PS5 Pro спекулянты начали пытаться раскачать ситуацию для остальных пользователей. В среду стало заметно, что дисководы для PS5 распродаются в большинстве интернет-магазинов и на других площадках. Теперь спекулянты пытаются извлечь выгоду из спроса на эти устройства.

Чтобы использовать физические диски на PS5 Pro, требуется внешний дисковод. Обычно цена на него составляет $79,99, однако мошенники уже начали выставлять свои предложения на вторичном рынке, стараясь выжать дополнительные деньги с обычных геймеров. Некоторые продавцы завысили цену до 200 долларов плюс стоимость доставки. Другие предлагают дисководы по более низким ценам, но все равно задирают ценник выше 120 долларов. Эти действия направлены на то, чтобы убедить людей в том, что вот единственный способ получить необходимый дисковод.

По словам анонимного источника внутри Sony, фирма не предвидит никаких проблем с поставками PS5 Pro или дисководов, когда начнётся выход новой консоли. Товара на рынке должно хватать с лихвой, и дефицита быть не может.

В целом такие манипуляции встречаются на любых рынках. В таких условиях протекает практически каждый старт продаж продукции Apple. Спекулянты начинают скупать всё имеющееся в наличии в магазинах, а затем пытаются продать это существенно дороже на вторичном рынке. Сопровождаются эти мероприятия слухами о дефицитности новинок. Однако, спустя 1-2 недели полки магазинов вновь наполняются различными моделями новой линейки.