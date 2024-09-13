Такие меры были предприняты спустя неделю после того, как в сети появилось видео украинских военных, где они использую снаряды данного типа

Неделей позже после появления первого видео, на котором запечатлено применение дронов Вооруженными силами Украины с термитными боеприпасами, российские военные опубликовали свои кадры использования аналогичного вооружения в ответ.

Как сообщают военные корреспонденты из The War Zone, дроны наносят удары, распыляя горючие вещества по лесным полосам и окопам, где прячется украинские формирования. Это оружие причиняет урон не только личному составу. Сжигание растительности уменьшает количество укрытий для групп ВСУ, что делает их более уязвимым. Термитная смесь способна выжигать все, что не защищено. Она также поражая даже тех, кто не находится в непосредственной близости от источника.

Как отметил немецкий журналист Юлиан Репке, текущее состояние боевых действий всё больше трансформируется в конфликт, где доминирующую роль играют беспилотные летательные аппараты. В статье упоминается, что оснащение дронов термитным оружием знаменует собой переход к новому этапу в развитии беспилотных технологий, так как они способны поражать обширные территории с высокой степенью точности и при этом без риска для оператора.

В случае применения термита один беспилотник может нанести огромный ущерб, в отличие от ограниченных эффектов, присущих использованию небольших ударных дронов. Также необходимо учитывать значительное психологическое воздействие этого вида вооружения. Таким образом, изменения в тактике ведения боевых действий подчеркивают важность и эффективность новых технологий в современном конфликте.