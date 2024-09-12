Технология позволит сделать батареи более компактными и прочными. В настоящий момент исследователи еще тестируют своё изделие

Учёные из Чалмерского технического университета Швеции разработали опытный образец революционного аккумулятора. Этот аккумулятор отличается невероятной тонкостью и лёгкостью, при этом обладая высокой прочностью. Исследование, опубликованное в журнале Eurek Alert, утверждает, что с таким устройством дальность поездки электромобилей может увеличиться на 70%.

Изделие получило название «облегчённый накопитель энергии». В его изготовлении задействовано углеродное волокно, что делает батарею крайне лёгкой и одновременно жёсткой. Как и современные литий-ионные аккумуляторы, новинка может вписываться в силовую структуру кузова автомобиля.

Ещё одно важное преимущество новой энергетической системы — её толщина. Авторы проекта утверждают, что смартфон с таким аккумулятором может достичь толщины банковской карты. Для электромобилей это также имеет большое значение, так как батареи размещаются под полом, занимая часть пространства в салоне.





В аккумуляторе наблюдается низкая плотность энергии, составляющая 30 Вт/ч на килограмм, что относительно электромобилей считается незначительным показателем. Для сравнения, корейский Ioniq 6 обладает плотностью в 153 Вт/ч на килограмм.

Существуют и другие достоинства: для изготовления батареи используется меньшее количество металлов, как обыденных, так и редких. Она также менее подвержена рискам возгорания ввиду отсутствия жидкого электролита. Однако данный продукт пока не вышел на серийный рынок, так как технологии требуют обширных испытаний перед массовым производством. Информации о возможной цене разработчики пока не предоставили.