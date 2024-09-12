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Zelikman
В iPhone 16 была изменена конструкция для упрощения процедуры замены аккумулятора
Вероятно, данный шаг был сделан на фоне нового законодательства Европейского Союза, требующего облегчить задачу обслуживания для сервисных центров

  Новая внутренняя архитектура iPhone 16 облегчает обслуживание аккумулятора для специалистов. В свежих версиях iPhone используются усовершенствованные внутренние компоненты, что делает ремонт более простым и доступным. Компания сообщает, что стандартные модели были "перепроектированы" с акцентом на улучшение обслуживания батареи. В этом году благодаря новому дизайну iPhone 16 стандартные модели получили более мощный аккумулятор, что является еще одним доводом в пользу обновления со старых устройств.

  Ранее сообщалось, что Apple намерена упростить процесс замены батарей благодаря новой технологии, которая использует электрически индуцированное отделение клея. В настоящее время информации о термической обработке и замене аккумуляторов недостаточно, и более детальные сведения появятся, как только энтузиасты из мира технологий проведут разбор устройства. На данный момент остаётся принимать во внимание заявления Apple по поводу замены батарей.

  Вероятно, изменения, касающиеся упрощения замены батарей, вступят в силу в свете нового законодательства Европейского союза, которое планируется ввести в 2025 году. Оно требует упростить процедуру замены аккумулятора для профессиональных сервисных центров в регионе. Однако пока неясно, соответствует ли новая технология замены батарей требованиям ЕС.

  С другой стороны, пресс-релиз Apple о iPhone 16 Pro не содержит информации о каких-либо изменениях в области ремонтопригодности аккумулятора. Также остаётся вопрос, были ли нововведения внедрены исключительно в iPhone 16 и 16 Plus.

#apple #технологии #iphone #евросоюз #сервисные центры
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