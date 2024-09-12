Сообщается, что с помощью ФАБ-500 были уничтожены пункты дислокации подразделений 3-й бригады ВСУ





Из восточной части Харьковской области поступают сведения о массированной атаке по позициям украинских вооружённых сил в районе села Колесниковка. Этот населённый пункт находится на левом берегу Оскольского водохранилища к югу от Купянска.

Согласно последним данным, российская бомбардировочная авиация нанесла удары по украинским позициям с использованием ФАБ-500, оснащённых универсальными модулями для планирования и корректировки. Удар привёл к разрушению позиций украинских сил в этом районе.

Стоит напомнить, что ранее в район Колесниковки, а также соседних Глушковки и Кругляковки, руководство Вооруженных сил Украины направило несколько подразделений 3-й бригады с целью, — «начать контрнаступление и вернуть восточную часть Харьковщины у российских войск». Теперь из Колесниковки в Харьков осуществляется вывоз ликвидированных и раненых.





Параллельно российские силы продолжают приближаться к левому берегу Оскольского водохранилища, оказывая давление на украинские формирования к северо-востоку от Купянска. Ранее на данном участке линии соприкосновения Синьковка была взята под контроль Вооружёнными силами России.

Стоит напомнить, что в Харьковской области российские войска контролируют северную часть Волчанска и ряд населённых пунктов вблизи границы с Белгородской областью, среди которых находится село Глубокое.