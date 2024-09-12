По словам разработчиков, 9A2000 сможет справиться даже с Black Myth: Wukong благодаря поддержке DirectX 11

Китайская компания в области полупроводников Loongson делает амбициозные заявления о своих новых разработках. На недавней встрече с инвесторами ее руководство похвалило графический процессор 9A2000, утверждая, что он демонстрирует производительность, сопоставимую с RTX 2080.

Loongson, как китайская фирма, занимающаяся производством чипов, значительно расширила свои горизонты благодаря поддержке государственной программы по созданию национальных процессоров. Новый процессор 3A6000, выпущенный в конце 2023 года, может соответствовать архитектурным стандартам AMD Zen 3 и Intel Tiger Lake, выпущенным в 2020 году. Ранее компания сосредоточилась на процессорах, но сейчас готовит новшества в области графических решений.

Модель 9A1000 предназначена для пользователей с ограниченным бюджетом и подходит для простых задач в сфере искусственного интеллекта. Однако новинка 9A2000 обещает значительно повысить уровень производительности. По словам председателя совета директоров и генерального менеджера Ху Вэйву, 9A2000 должен обеспечивать в 10 раз более высокую производительность по сравнению с предшественником и может соперничать с RTX 2080.

На сегодняшний день RTX 2080 уже несколько устарела, поскольку ее дебют состоялся в 2018 году. Тем не менее, этот графический процессор по-прежнему демонстрирует высокую производительность и способен запускать большинство современных игр на высоких настройках. Однако существуют некоторые потенциальные ограничения. RTX 2080 полностью совместим с DirectX 12, в то время как компания Hu указала, что совместимость с DX12 для 9A2000 возможно будет реализована в будущем. Это может негативно сказаться на его игровых возможностях, хотя Hu утверждает, что процессор должен справляться с популярной игрой Black Myth: Wukong благодаря поддержке DirectX 11.