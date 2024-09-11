Населённый пункт в Курской области полностью освобождён от подразделений ВСУ

Российское продвижение в Курской области, начавшееся накануне, стало полной внезапностью для украинских формирований и продолжает демонстрировать значительные территориальные достижения. В частности, появились данные, что село Снагость теперь находится под контролем Вооруженных сил России. Этот населённый пункт, находящийся в Кореневском районе, играл главную роль в логистике для украинских вооружённых сил.

Перед атакой на Снагость российская армия провела тщательную подготовку. Для успешного выполнения операции нужно было преодолеть реку Сейм и ряд небольших водных преград, и все это под огнём украинских войск. Тем не менее, российским военным удалось не только переправить личный состав, но и тяжёлую технику.

Основную ударную силу в этом наступлении составил 51-й полк 106-й Тульской дивизии Воздушно-Десантных войск. Бойцы, поддерживаемые тяжелой бронетехникой и боевыми машинами десанта с комплексами радиоэлектронной борьбы, стремительно атаковали и практически разгромили украинские подразделения, которые укрепили свои позиции в Снагости. Выжившие украинские военнослужащие предпочли либо бежать, либо поднять руки вверх.

Стоит подчеркнуть, что успехи российской армии, зафиксированные накануне, уже были признаны как в Киеве, так и на Западе. Например, ресурс Deep State, связанный с украинской военной разведкой, сообщает об атаке ВС России в сторону Снагости, однако не упоминает, что этот посёлок полностью контролируется российскими силами.

Американский военный аналитик Роб Ли также обращает внимание на продвижение армии России в Курской области, подчеркивая участие значительного количества бронетехники в контрнаступлении.