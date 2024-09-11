Аналитики ожидали, что к концу года будет реализовано примерно 1,047 млн автомобилей, однако эта отметка может быть достигнута уже в сентябре

В период с января по август текущего года в Российской Федерации было продано 1 003 899 легковых автомобилей, согласно данным «Автостата». Это на 65% больше по сравнению с аналогичным временем предыдущего года. Ранее сделанный прогноз предсказывал, что рынок достигнет отметки в 1,047 миллиона автомобилей только к концу 2024 года.

Аналитики также отметили, что объемы продаж легкой коммерческой техники в стране за указанный период увеличились на 25%, а продаж автобусов — на 17%. В то же время, реализация грузовиков сократилась на 10%. В агентстве объясняют это падение высокой базой сравнения, поскольку в прошлом году рынок грузовиков демонстрировал наиболее успешные результаты за последние 17 лет.

Посреди летнего сезона Национальное агентство промышленной информации сделало прогноз по развитию российского автомобильного рынка, предложив три возможных сценария. По их оценкам, к концу года в стране должно быть реализовано от 1,047 до 1,123 миллиона машин. Если текущая тенденция на рынке сохранится, рост может оказаться более выраженным, чем ожидал НАПИ. Летом Комитет автопроизводителей АЕБ озвучил более оптимистичный прогноз, предполагая, что к концу 2024 года продажи достигнут уровня 1,45 миллиона автомобилей.

Возможно, что нынешний рост рынка стимулируется ожиданием повышения цен на фоне вероятного увеличения ставок утилизационного сбора с 1 октября. В начале осени была зафиксирована резкая волна импорта автомобилей из-за границы, что привело к значительным пробкам на двух пограничных пунктах на границе с Китаем.