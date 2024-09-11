Первый прототип будет представлен уже в ноябре текущего года

В рамках сотрудничества между немецкой компанией Audi и китайским концерном SAIC планируется выпуск трех новых электрических автомобилей. Прототип первого электромобиля будет представлен в ноябре, об этом сообщает издание CarNewsChina, ссылаясь на заявление Фермина Сонейра, директора совместного проекта. Также уже определена приблизительная дата начала серийного производства.

Первый автомобиль совместной разработки будет продемонстрирован в виде концепт-кара, но его серийное производство уже запланировано. Создание массовой версии электрокара будет осуществляться на заводе SAIC-VW в Шанхае, и ожидается, что он появится на рынке во второй половине следующего года.

В течение полутора лет после выхода первой модели Audi и SAIC представят еще два новых электромобиля. Хотя информация о дебютном автомобиле пока отсутствует, следующими намечены кроссовер и большой седан.

Ранее предполагалось, что новые модели Audi могут стать лишь немного модифицированными автомобилями, производимыми компанией IM Motors, входящей в SAIC. Однако Фермин Сонейра сообщил, что это не произойдет. Новые автомобили будут оснащены набором уникальных технологий, озаглавленных как высокоинтеллектуальные. В совместном предприятии убеждены, что поколение потребителей Audi в Китае значительно младше, чем в Европе, и проявляет активный интерес к самым современным инновациям. Поэтому новые модели разрабатываются с учетом запросов молодых и обеспеченных покупателей.

Audi и SAIC уже сотрудничают в рамках совместного предприятия, которое нацелено на локальную сборку и производит такие кроссоверы, как Q5 и Q6, а также удлиненную версию Audi A7. О планах по расширению партнерства стало известно в июле прошлого года: необходимость в сотрудничестве с китайской стороной была обусловлена задержками в разработке программного обеспечения для платформы PPE, над которой работали инженеры Audi и Porsche.