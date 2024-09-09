Пока что известно об изменении дневных ходовых огней и наличии подушек безопасности

АвтоВАЗ обновил внешний вид внедорожника Lada Niva Legend, добавив светодиодные дневные ходовые огни. Первые снимки обновлённой модели были размещены в группе Avtograd News на платформе «ВКонтакте». Пока не ясно, как изменения отразятся на цене автомобиля.

На фотографиях, предположительно сделанных на сервисной станции одного из дилерских центров, видно, что дневные ходовые огни, иногда именуемые «надфарниками», изменили свой цвет: на нынешней Lada Niva Legend они жёлтые, в то время как на снимках они белые. Помимо этого, корпуса теперь также имеют сигнализаторы поворота.

Вероятно, это не последнее изменение, которое ожидает внедорожник. Ранее поступали сообщения, что АвтоВАЗ намерен вскоре представить Niva Legend с обновлёнными комплектациями, включающими дополнительные функции. Согласно предварительным данным, в числе нововведений внедорожник начнёт оснащаться подушками безопасности. Недавно компания закрывала свои предприятия для проведения некоторых модернизаций. Теперь компания начала выпуск обновлённых версий Niva.

В начале сентября диодные дневные ходовые огни также поступили в семейство УАЗ Профи. Производитель подчеркивает, что новые ДХО рассчитаны на весь срок службы автомобиля и не вызовут помутнение пластиковых корпусов, поскольку диоды выделяют меньше тепла по сравнению с лампами накаливания.