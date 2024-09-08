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Zelikman
Toyota пересматривает свои планы по производству электромобилей на 2026 год
Компания решила снизить свои цели в данной сфере с 1,5 до 1 миллиона автомобилей

  Концерн Toyota скорректировал свои планы по производству электромобилей, снизив объемы, сообщает издание Nikkei. Ранее компания планировала выпустить и реализовать 1,5 миллиона единиц батарейных автомобилей к 2026 году, но теперь этот прогноз уменьшен до одного миллиона.

  По информации источников, Toyota уже уведомила своих поставщиков компонентов о принятом решении, предложив им соответственно изменить свои производственные стратегии. Эти изменения вызваны текущей ситуацией на рынке электромобилей.

  Несмотря на сокращение объемов, новые методы всё равно подразумевают, что Toyota ожидает рост реализации электромобилей. В 2023 году компания смогла продать чуть более 100 тысяч единиц электромобилей, а прогнозы на 2025 год предсказывают достижение отметки в 400 тысяч. Таким образом, по расчётам Toyota, в 2026 году объём продаж должен увеличиться в десять раз.

  Замедление темпов роста рынка электрических автомобилей вынудило и иных крупных производителей скорректировать свои планы. Например, Volvo решила отказаться от намеченной полной перехода на электромобили в 2023 году и сохранит в своём ассортименте гибридные модели. В случае с Volkswagen снижение спроса на электромобили привело к ощутимым последствиям, поставив компанию на грань финансового коллапса.

#автомобили #электромобили #транспорт #toyota
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