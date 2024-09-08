В Пекине рассчитывают, что такой подход может помочь в развитии экономики страны

Как сообщает издание Bloomberg, Китай намерен полностью открыть свой производственный сектор для иностранных инвесторов, а также расширить возможности для иностранного капитала в сфере здравоохранения, что поможет усилить экономику, занимающую второе место в мире.

Согласно сообщению Национальной комиссии по развитию и реформам, с 1 ноября Пекин отменит последние ограничения на капитал из-за границы в своей производственной отрасли и сократит перечень секторов, закрытых для иностранных инвесторов. Упраздняемые ограничения можно считать незначительными, они включают такие моменты, как требования к контролю со стороны китайских властей в области полиграфии и запрет на вложения в производство китайских травяных препаратов.

Работодатели отказываются финансово поддерживать жизненно важные терапевтические средства для редких болезней. По словам NDRC, правительство намерено способствовать росту и открытию сферы услуг, а также привлекать иностранные инвестиции в этот сегмент. Власти анализируют возможные изменения в политике, ключевым аспектом которых является стимулирование дальнейших вложений из-за границы в сферы услуг.

Кроме того, Китай анонсировал ряд мер, направленных на дальнейшую либерализацию своего сектора здравоохранения. Иностранным инвесторам будет предоставлено право участвовать в разработке и внедрении технологий, связанных со стволовыми клетками, генетической диагностикой и лечением в пилотных зонах свободной торговли, находящихся в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Гуандун и Хайнань, согласно информации, размещенной на сайте Министерства торговли. Все зарегистрированные и одобренные для производства товары смогут затем использоваться на всей территории страны.

Также правительство разрешит открытие полностью иностранных больниц в таких городах, как Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и другие. Однако покупка государственных медицинских учреждений и учреждений традиционной китайской медицины останется под запретом. Новая политика вступает в силу немедленно.