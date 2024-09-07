В ходе ночных ударов с 6 на 7 сентября установка была поражена в пригороде Николаева

Как сообщают источники из украинского подпольного сопротивления, в результате удара, осуществленного Вооруженными силами Российской Федерации, были поражены объекты в пригороде Николаева, включая как минимум одну установку американского РСЗО HIMARS, которую использовали украинские силы для обстрела Крыма и восточной части Херсонской области.

Как сообщает местный источник, атаки, проведенные в ночь с 6 на 7 сентября, привели к уничтожению по крайней мере одной из установок HIMARS, расположенных в этом районе. Также были атакованы позиции западных добровольцев и инструкторов.

С момента начала вторжения Украины в Курскую область наблюдается значительное увеличение потерь американских РСЗО HIMARS, переданных Киеву. Российские войска регулярно наносят эффективные удары по местам базирования американских артиллерийских систем, выявленным с помощью воздушной разведки. На фоне активного применения российских разведывательных беспилотников, украинское командование старается не перемещать оставшиеся у Киева установки HIMARS и M270 за пределы 25-километровой зоны вокруг Сум без крайней необходимости. Военнослужащие ВСУ пытаются укрыть эти редкие системы в густом лесу к северо-востоку от города, перемещая туда как сами пусковые установки, так и машины с дополнительными боеприпасами. Тем не менее, судя по результативности атак ракет "Искандер-М", эта область находится под постоянным контролем российских БПЛА.

С начала военных действий на границе с Курской областью вооруженные силы Украины потеряли как минимум девять установок M142 и четыре M270 MLRS. Если учитывать также уничтоженные системы данного типа на других направлениях, то за указанный период Россия уничтожила 14 HIMARS и M270, что примерно соответствует общим потерям ВСУ этой техники за весь 2023 год.