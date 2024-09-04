Это значение на сегодняшний день является рекордным по всему миру

По итогам продаж в Норвегии за август электромобили заняли впечатляющие 94,3% рынка, что, по данным местной дорожной федерации (OFV) и в соответствии с информацией от Tech Xplore, зафиксировано как мировой рекорд. На протяжении этого периода в Европе автомобили с бензиновыми двигателями сохраняют почти троекратное преимущество над электрическим транспортом по состоянию на середину лета.

В августе жители Норвегии приобрели почти 10,5 тысячи электрических автомобилей. Лидером в этом сегменте стала Tesla Model S, которая составила 18,8% от всех продаж. На втором и третьем местах расположились Hyundai Kona и Nissan Leaf.

Председатель OFV Ойвинд Торсен отмечает, что достигнутый результат приближает Норвегию к стратегической задаче — полному переходу на автомобили с нулевыми выбросами вредных веществ к 2025 году.

В Европейском Союзе в июле 2023 года электромобили составили чуть более 12% от общего числа продаж, в то время как автомобили с бензиновыми двигателями заняли 33,4% рынка. Доля подключаемых гибридов достигла 32%, а дизельные автомобили составили 12,6%.

Популярность электромобилей и гибридов также продолжает расти на крупнейшем для этих транспортных средств рынке — в Китае. В июле 2023 года их доля в общих продажах в стране впервые превысила 50%.