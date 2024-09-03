Устройство будет представлено 10 сентября как Huawei Mate XT Ultimate Design

Объявлено название первого в мире смартфона с тройным складыванием. Это устройство от Huawei получит имя Huawei Mate XT Ultimate Design. Информация была официально подтверждена через аккаунт компании в китайской социальной сети Weibo. Стоит отметить, что пока неясно, станет ли «Ultimate Design» частью окончательного названия, но вероятность этого высока.

Название первого смартфона с тройной складкой было также подтверждено в коротком тизерном видео, выпущенном компанией. Однако, в этом видео не было никаких сведений о дизайне устройства или дополнительных характеристиках. Тем не менее, некоторые детали о внешнем виде телефона уже известны.

Генеральный директор компании, Ричард Ю, дважды замечался с этим смартфоном. В первый раз он использовал его в развернутом состоянии, а во второй раз телефон был в сложенном виде. Huawei Mate XT Ultimate Design будет представлен 10 сентября, что было подтверждено компанией накануне. Презентация устройства состоится на пресс-конференции в Китае. Анонс состоится всего за день до мероприятия, посвященного выпуску iPhone 16 от Apple.

Скорее всего, этот складной смартфон не появится на других рынках, однако Huawei может пересмотреть данное решение. Сообщается, что цена на устройство будет довольно высокой, и его тираж окажется ограниченным. Также стало известно, что продажа устройства начнется в этом месяце, и это не просто концептуальная модель или что-то в этом духе. Huawei Mate XT Ultimate Design окажется более компактным, чем можно предположить, когда он сложен. По крайней мере, это можно судить по ранее опубликованным изображениям, на которых председатель компании демонстрирует устройство.

Хотелось бы увидеть этот тройной смартфон доступным на большем количестве рынков, но в данный момент это кажется маловероятным. Остается надеяться на сюрпризы от Huawei и следить за развитием событий.