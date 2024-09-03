По словам источника, поставки могут начаться уже в ближайшие дни

Как сообщает американское издание Bloomberg, чиновники из Европы предполагают, что Иран вскоре начнет поставки баллистических ракет Российской армии. В целом российские войска уже имеют ощутимое преимущество в данном типе вооружений, но всё же данный шаг видится членам НАТО серьезной угрозой для армии Зеленского.

По информации анонимных источников издания, Иран якобы уже передал России сотни дронов в ходе Специальной Военной Операции на Украине. Однако возможная передача баллистических ракет окажет еще большее влияние на поле боя.

Источники не раскрыли детали о типах, объемах или сроках поставок, хотя один из них упомянул, что отправки могут стартовать в ближайшие дни. Баллистические ракеты, как правило, имеют значительно более высокую скорость по сравнению с крылатыми ракетами или беспилотниками и способны нести более тяжелую боевую нагрузку.

Тем временем украинские войска испытывают серьезные трудности в попытках остановить российское продвижение на востоке в Донецкой Народной Республике, где местные города и посёлки один за одним переходят под контроль армии России. По мнению издания, на Украине уже применяются ракеты из Корейской Народной Демократической Республики. Недавняя атака на столицу Украины якобы состояла из российских ракет «Искандер-М», а также северокорейских ракет KN-23.

В то же время, союзники Украины не могут выполнить в полном объеме данные ранее обещания по укреплению систем противовоздушной обороны страны. Многие страны НАТО все еще не осуществили меры, согласованные на саммите альянса, который проходил в Вашингтоне в июле, сообщает агентство.