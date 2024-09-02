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Zelikman
«Автозавод Санкт-Петербург» сообщил о стремительном росте интереса к автомобилю Xcite X-cross 7
В компании сообщили, что за август было продано 1005 единиц, что на 27,9% больше июльского показателя

  «Автозавод Санкт-Петербург» сообщил о значительном увеличении продаж кроссоверов Xcite X-cross 7. В августе текущего года завод реализовал 1005 автомашин, что более чем в два раза превышает результаты первого полного месяца продаж. Более того, это первый случай, когда месячные продажи превышают отметку в тысячу единиц.

  Продажа Xcite X-cross 7 в Российской Федерации началась в конце мая, поэтому данные за июнь — это первый полноценный месяц работы. Августовские продажи превысили июньские показатели на 104,3%, а июльские — на 27,9%. Таким образом, «Автозавод Санкт-Петербург» приходит к выводу о заметном росте интереса к данной модели. В общей сложности в России было продано 2359 автомобилей X-cross 7.

  Кроссовер представлен на российском рынке в двух версиях, каждая из которых комплектуется полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил. Цены на автомобили составляют 2 499 000 и 2 636 000 рублей — с момента начала продаж стоимость модели X-cross 7 осталась неизменной.

  По данным за август, завод «Москвич», который в настоящее время производит три модели, демонстрирует более высокие результаты. В последний месяц лета столичному предприятию удалось продать 1,9 тысяч автомобилей. Согласно информации «Автостат», примерно 1,5 тысячи из них составила базовая версия кроссовера «Москвич 3».

  В начале лета появилась информация о том, что в скором времени модельный ряд бренда Xcite будет расширен новой моделью. Она будет больше, чем X-cross 7 и, в отличие от него, будет оснащена полным приводом.

#техника #автомобили #транспорт #xcite x-cross 7
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