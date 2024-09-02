Теперь красный рюкзак, с которым участвовал в штурме Мариуполя командир разведотряда Струна, доступен для игроков популярного шутера

С выходом очередного обновления в популярном онлайн-шутере Escape from Tarkov, игроки заметили отсылку к реальному бойцу Специальной Военной Операции, командиру разведывательной роты из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России.

Красный рюкзак, который носил за спиной Владислав Головин, стал настоящим символом в операции по взятию города Мариуполь. Идентичный красный рюкзак добавили разработчики Escape from Tarkov с последним патчем.

Владислав Головин, которому было присвоено звание Героя России за свои действия в Мариуполе, стал известен благодаря своему красному рюкзаку, который достаточно часто попадал в кадры репортажей с передовой линии. Позывной «Струна» ему достался от его предшественника. Сам боец старался не озвучивать свое имя, не стремясь к славе.



