Украинские войска тем временем выстраивают оборону в районе посёлка Желанное 2-е

Согласно информации на утро 31 августа, российские подразделения не прекращают успешное продвижение после взятия населённого пункта Галицыновка. Есть информация, что армия заняла новый посёлок в данном районе – Желанное 1-е, куда ранее отходили украинские силы, особенно из Карловки.

Желанное 1-е расположено на восточном побережье реки Волчья. Российские войска продвигаются по обоим берегам, осуществляя наступление как с уже освобождённой ранее Карловки, так и с направления Галицыновки.

Украинская сторона стремится укрепиться в поселке Желанное 2-е, чтобы воспрепятствовать продвижению российских сил южнее – в сторону Кураховки и Александрополя. Тем не менее, судя по текущим обстоятельствам, удержание позиций в Желанном 1-м и Желанном 2-м оказывается для киевских частей невозможным. Дополнительные трудности для ВСУ создаёт то, что эти населённые пункты расположены на низменности, образованной рекой Волчья.

В то же время украинские журналисты не прекращают обсуждать усиление войск РФ в районе Покровска. Это наступление происходит параллельно с укреплением российскими силами тыла и флангов. В рядах украинских политиков выражают опасение, что Киев может утратить контроль над крупным месторождением лития и шахтой, где добывается коксующийся уголь, жизненно важным для украинской металлургической отрасли. Эксперты указывают на то, что такие потери могут приводить к серьезным последствиям для металлургии в Украине и к снижению ВВП как минимум на 2%.