Данный автомобиль предназначен для комплектации полицейских подразделений

Компания Dodge представила тизер, на котором изображён новейший полицейский Charger Pursuit. Хотя информации о машине пока что немного, очевидно, что бренду интересно предложить правоохранительным органам электрический вариант "перехватчика". Ожидается, что прототип может быть представлен в конце октября на конференции Международной ассоциации начальников полиции (IACP) в Бостоне.

На тизере Dodge Charger EV Pursuit демонстрируется в классической бело-чёрной цветовой гамме, подсвеченный красно-синими огнями спецсигналов и с фразой "Защищать и служить" на капоте. Dodge призывает следить за новостями для получения дополнительных подробностей и сразу же уточняет, что эта модель недоступна для покупки.

В новом поколении масл-каров Dodge на данный момент представлено лишь купе Charger, и только с электромотором. Оба элемента не совсем подходят для работы в полиции. Четырёхдверные версии и модификации с двигателями внутреннего сгорания появятся только в следующем году. Charger EV Pursuit, вероятно, призван поддерживать интерес правоохранительных органов к марке до выхода более подходящих моделей.

Электрическое купе было представлено в начале весны. В базовой комплектации его мощность составляет 462 лошадиные силы, в то время как версия с максимальной производительностью достигает 680 сил. Дальность хода самой энергоемкой модификации составляет 510 километров. Бензиновые варианты получат рядный турбированный шестицилиндровый двигатель Hurricane с мощностью от 426 до 558 лошадиных сил.